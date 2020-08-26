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ТАСС
ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже вновь обновили исторический максимум

Котировки "Яндекса" обновляют исторические максимумы уже несколько торговых сессий подряд. По состоянию на 10:30 мск, акции компании замедлили рост до 1,3%, бумаги торговались на уровне 5 тыс. 120 рублей за штуку.В источнике
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РБК

Акции Яндекса против криптовалют. На чем можно было заработать больше

РБК08:59
Коммерсантъ

Акции «Яндекса» впервые превысили 5 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 13:05
ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже вновь обновили исторический максимум

ТАСС03:38
REGNUM

Стоимость акций «Яндекса» впервые превысила 5000 рублей

REGNUMвчера в 13:55
Известия

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Известиявчера в 13:36
Компания

Акции «Яндекса» вновь побили рекорд на Мосбирже

Компания05:19
Rambler News Service

Акции «Яндекса» впервые достигли 5 тыс. рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:47

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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