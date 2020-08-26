Акции «Яндекса» на Мосбирже вновь обновили исторический максимум
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Котировки "Яндекса" обновляют исторические максимумы уже несколько торговых сессий подряд. По состоянию на 10:30 мск, акции компании замедлили рост до 1,3%, бумаги торговались на уровне 5 тыс. 120 рублей за штуку.В источнике
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