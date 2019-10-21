Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газета08:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолецвчера в 14:10
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС 21:41
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 16:36
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Здоровье
В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии
По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер 15:41
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 20:57
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.
Тарантас Ньюс 05:44
Политика
Фадеев назвал приоритетные задачи СПЧ
В качестве примера назвал Китай, которым руководит коммунистическая партия, но где при этом удалось решить проблему нищеты.
News.ru 21:45
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Игры
Создатели Goat Simulator считают противников Epic Games Store «громким меньшинством»
Игромания.ру 19:29
Единоборства
Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Чемпионат вчера в 16:02
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество
Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.
РИА Новости 13:38
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 10:28
Хоккей
«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
RT на русском 16:17
Происшествия
Суд отказал в иске к КРТИ из-за парковки «елочкой» в Петербурге
Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел исковое административное заявление Константина Авдиенко к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры города о признании незаконными действия или бездействия по появлению парковки «елочкой» в местах уширений дорог в различных районах.
Мойка78 19:01
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 10:36
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости 20:31
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
3DNews вчера в 12:39
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования.
Lenta.ru 22:16
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости вчера в 13:05
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру 22:02