с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Армия и оружие NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Здоровье В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.

Политика Фадеев назвал приоритетные задачи СПЧ В качестве примера назвал Китай, которым руководит коммунистическая партия, но где при этом удалось решить проблему нищеты.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Единоборства Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Армия и оружие Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Общество Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.

Общество Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами 21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Хоккей «Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Происшествия Суд отказал в иске к КРТИ из-за парковки «елочкой» в Петербурге Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел исковое административное заявление Константина Авдиенко к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры города о признании незаконными действия или бездействия по появлению парковки «елочкой» в местах уширений дорог в различных районах.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

Гаджеты Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.

Общество Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования.