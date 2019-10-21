с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

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Космос Трамп позвонил астронавтам в открытый космос Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

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Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.

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Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

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Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.