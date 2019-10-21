Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолец20 октября в 14:10
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Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv вчера в 14:05
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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Авто
Пятый RAV4 разделит архитектуру с Toyota Wildlander
Сертификационные органы КНР опубликовали фотографии Toyota Wildlander – кроссовера, построенного на платформе RAV4 пятого поколения.
FormaCar вчера в 07:20
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Единоборства
Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
Чемпионат 20 октября в 14:31
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
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REGNUM вчера в 18:45
Космос
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Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».
Телеканал 360° 18 октября в 23:11
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости вчера в 12:31
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Наука
Движение планет ограничило массу гравитона
Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 вчера в 11:18
Политика
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Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ 20 октября в 22:36
Космос
МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»
МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
РИА Новости 19 октября в 23:03
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Технологии
Россия начнет производить собственные SSD-диски
Inc-news.ru вчера в 17:39
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Кино
Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»
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Кубань 24 вчера в 10:14
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru вчера в 10:29
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31