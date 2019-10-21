Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует
 из данных биржи.
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Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

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