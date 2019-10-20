Экономика
RuNews24.ruАкции «Яндекса» подорожали на 10%
В ходе торгов цена на одну акцию достигла 32,7 доллара, цена закрытия предыдущих торгов – 29,76 доллара. Акции также дорожали более чем на 8% (до 2 094 рубля за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолец20 октября в 14:10
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Политика
Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Общество
Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Музыка
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Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло
"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", — сказала Петренко.
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей
Футбол
В РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово на турнирах, которые проходят под эгидой организации, передает RT.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Наука
Уральские учёные замахнулись на астероидную добычу полезных ископаемых
Прибор, который поможет найти полезные ископаемые на Луне, планетах и их спутниках, а также на астероидах и метеороидах, разработала международная группа учёных, в состав которой входят сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ).
Здоровье
Волгоградские медики привили от гриппа треть населения области
По информации комитета здравоохранения, прививки от гриппа были сделаны 750 тысячам жителей региона, среди которых - 4,3 тысячи беременных женщин и 74,8 тысячи школьников.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США
Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Футбол
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Каталонский клуб предложил назначить матч на 18 декабря, и «Реал Мадрид» согласился, но против выступила испанская Ла Лига.
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России
Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.