с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Общество Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Федотов обсудит с членами СПЧ свою отставку О встрече 21 октября, на которой планируется обсудить возможную отставку Федотова с поста главы СПЧ, сообщил один из членов СПЧ Александр Брод.

Общество Император Японии официально вступил на престол Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Политика Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Футбол «Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.

Происшествия В Якутске ужесточили наказание хакерам, похитившим более 21 млн рублей Окончательное наказание Булахову И.Д. составило семь лет лишения свободы условно со штрафом 500 000 рублей плюс испытательный срок четыре года, Булахову Д.Д. – восемь лет лишения свободы условно со штрафом 800 000 рублей плюс испытательный срок на пять лет.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Гаджеты Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.