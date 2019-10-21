Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства
Интерфаксвчера в 11:28
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