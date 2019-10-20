с чего всё началось

В ходе торгов цена на одну акцию достигла 32,7 доллара, цена закрытия предыдущих торгов – 29,76 доллара. Акции также дорожали более чем на 8% (до 2 094 рубля за штуку) в начале торгов на Московской бирже.

Шоу-бизнес В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия).

Общество Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Политика Масляков прокомментировал назначение бывшего игрока КВН в СНБО Украины Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.

Технологии Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ Боевики Исламского государства (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.