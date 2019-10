Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.