с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Гаджеты Apple призывает владельцев старых iPhone и iPad обновить iOS Американская корпорация Apple призвала владельцев старых iPhone и iPad обновиться до самой актуальной версии iOS.

Футбол Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Политика Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.

Происшествия В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

Авто АвтоВАЗ может выпустить аксессуары под брендом Lada Sport Line Вероятно, «АвтоВАЗ» выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.

Политика Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Недвижимость На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Армия и оружие NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Политика Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.

Происшествия Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.