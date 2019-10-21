Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск. При этом максимальный рост акций составил 8,27%, до 2094 рублей за бумагу. По состоянию на 10:15 мск бумаги компании торгуются по 2038,4 рубля (+ 5,4%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Единоборства
Энди Руис: «Джошуа испытывает больше давления за результат»
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Происшествия
В Крыму ФСБ изъяла крупную партию наркотиков
Около 10 килограммов наркотического средства изъяли сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю, по подозрению в попытке на незаконный сбыт наркотиков задержан житель Армянска.
Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
По его данным, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.
Общество
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
На Сахалине уволилась директор школы, где избили четвероклассницу
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Фигурное катание
Видео выступления фигуристки Щербаковой, которое покорило весь мир
Российская фигуристка Анна Щербакова покорила всех своим прокатом на турнире серии Гран-при в Лас-Вегасе.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Экономика
В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили
Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.
Культура
Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»
Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
Экономика
Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников КСИИ рассказать о ситуации в российской экономики.
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, 14 человек считаются пропавшими без вести.
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).