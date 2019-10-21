Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск. При этом максимальный рост акций составил 8,27%, до 2094 рублей за бумагу. По состоянию на 10:15 мск бумаги компании торгуются по 2038,4 рубля (+ 5,4%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

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