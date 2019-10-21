Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск. При этом максимальный рост акций составил 8,27%, до 2094 рублей за бумагу. По состоянию на 10:15 мск бумаги компании торгуются по 2038,4 рубля (+ 5,4%).
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Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 07:44
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета вчера в 11:00
Происшествия
Учительница в Татарстане заклеила первоклассникам рты скотчем
В Альметьевске (Татарстан) учительница первого класса в школе № 25 заклеила детям рты скотчем.
Известия 06:36
Происшествия
В Энгельсе задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице города
Следователи задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу прямо на улице в городе Энгельсе Саратовской области, убив одного мужчину и ранив другого.
ТАСС 06:48
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 00:41
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Кино
Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках
Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра
Ранее неизвестный трек Beatles авторства Джона Леннона издан на новом альбоме Ринго Старра.
KM.ru 04:55
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 06:16
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры.
Бомбардир.ру 07:09
Общество
Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети
Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства.
РБК 06:33
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru 00:45
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Ведомости 04:39
Общество
«Сухой закон» введут в Башкирии на новогодние праздники
В Башкирии в первые дни нового года может начать действовать «сухой закон». Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.
Известия 05:17
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета вчера в 14:46
Гаджеты
Лавочку закроют. Google лишит пользователей iPhone безлимитного хранилища в Google Photos
Несколько дней назад стало известно, что пользователи iPhone фактически получили бонус, который ранее был доступен исключительно владельцам смартфонов Pixel.
iXBT.com 05:33
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 19 октября в 09:38
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25