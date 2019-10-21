Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

РБК04:53

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Интерфакс03:20

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

ТАСС03:35

Акции «Яндекса» выросли на новостях об изменениях в законопроекте о значимых сайтах

Коммерсантъ03:39

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Ведомости03:36

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Эхо Москвы04:03

Акции «Яндекса» подорожали на 8% после критики правительством закона о «значимых» интернет-ресурсах

Новая газета04:11
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