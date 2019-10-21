Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 05:19, Вашингтон
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Общество
«Сухой закон» введут в Башкирии на новогодние праздники
В Башкирии в первые дни нового года может начать действовать «сухой закон». Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.
Здоровье
Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Происшествия
Десятки ДТП произошли из-за гололеда в Екатеринбурге
Еще одно ДТП с автобусом произошло между Екатеринбургом и Каменском-Уральским.
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра
Ранее неизвестный трек Beatles авторства Джона Леннона издан на новом альбоме Ринго Старра.
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Происшествия
Опубликован список погибших при прорыве дамб в Красноярском крае
Холдинг «Сибзолото» обнародовал список из пятнадцати погибших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Кино
«Малефисента» стала лидером российского кинопроката
Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Политика
В США захотели наказать Россию за решение Трампа
После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.
Кино
Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»
Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Недавно журналистам удалось прикинуть, во сколько обходятся услуги клиники родным актрисы.
Политика
На Украине назвали три элемента победы над Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал три элемента, которые будут означать победу Киева над Москвой.
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Госкорпорация "Росатом" в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.
Общество
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году
В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году.
Политика
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.