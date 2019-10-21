Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

РБК04:53

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Интерфакс03:20

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

ТАСС03:35

Акции «Яндекса» выросли на новостях об изменениях в законопроекте о значимых сайтах

Коммерсантъ03:39

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Ведомости03:36

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Эхо Москвы04:03

Акции «Яндекса» подорожали на 8% после критики правительством закона о «значимых» интернет-ресурсах

Новая газета04:11
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NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

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Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.
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Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

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Российская газета вчера в 13:31
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В подъезде жилого дома в Якутске обнаружили 1,5-годовалого мальчика.
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Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
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Газета.Ru вчера в 05:58
Наука

Открыты новые маркеры рака щитовидной железы

Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 19 октября в 03:59
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 04:08
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Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
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В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году.
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Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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При пробитии вниз парой доллар-рубль отметки 63,50 рубль может получить дополнительный толчок на фоне новой волны спроса на рублевые облигации.
Российская газета вчера в 23:00
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Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

Российская газета вчера в 11:00
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Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
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