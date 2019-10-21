Экономика
РБКАкции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Политика
Севастополь отказался от объединения с Крымом
Михаил Развожаев готов к «публичному оппонированию» с Алексеем Чалым Севастополь не будет объединяться с Крымом в единый субъект, мероприятия Федеральной целевой программы развития (ФЦП) будут исполнены на 90%, а проект строительства моста через Севастопольскую бухту отложен на более поздний срок.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия
Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.
Радио Sputnik 03:31
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Происшествия
В Якутске нашли в подъезде маленького ребенка
В подъезде жилого дома в Якутске обнаружили 1,5-годовалого мальчика.
Наш Север 04:56
Экономика
«Евродон» не смогли продать частным компаниям
Имущественный комплекс донского производителя индейки «Евродон» не смогли продать частным компаниям, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «КоммерсантЪ».
РБК Ростов-на-Дону 02:44
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 19 октября в 03:59
Общество
ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 04:08
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 05:05
Общество
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году
В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году.
Газета.Ru 02:23
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Политика
Зеленский поблагодарил японцев за антироссийские санкции
Свободная Пресса 02:39
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Политика
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
Взгляд.ру 03:55
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Финансы
За неделю кредиты могут подешеветь, доллар - упасть до минимума
При пробитии вниз парой доллар-рубль отметки 63,50 рубль может получить дополнительный толчок на фоне новой волны спроса на рублевые облигации.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика
Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
РИА Новости 04:46
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета вчера в 11:00
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15