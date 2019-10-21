Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.
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Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

ТАСС07:50
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Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы.
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Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

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Глава российской внешней разведки заявил об исторической миссии России

Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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Биологи нашли у необычного мадагаскарского примата – ай-ай или руконожки, шестой палец.
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Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
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Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
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Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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В России могут вырасти цены на водку и коньяк

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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

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Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

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Армия и оружие

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У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 11:44
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