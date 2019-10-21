с чего всё началось

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

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Кино Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Политика Владимир Путин включил Вышинского в состав Совета по правам человека Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), действующего при президенте РФ, главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Футбол Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Политика Глава российской внешней разведки заявил об исторической миссии России Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Общество Коломойский оценил песню о Гонтаревой, чья «хата сгорела от стыда» Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценил юмористический номер студии "Квартал 95" с участием народного хора имени Григория Веревки на инцидент с пожаром в доме бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Экономика В России могут вырасти цены на водку и коньяк Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал проектов правовых актов, минимальные цены на алкогольные напитки могут измениться следующим образом (за 0,5 литра): водка — с 215 до 230 рублей; коньяк — с 388 до 433 рублей; бренди — с 307 до 315 рублей.

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Очередной турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95, который состоялся на прошедших выходных в Сочи, завершился массовой дракой с участием бойцов и их партнеров по команде.