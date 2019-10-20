с чего всё началось

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.

Экономика Медведев охарактеризовал российскую экономику В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами.

Происшествия В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Футбол «Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Гаджеты Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.

Общество Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

Шоу-бизнес В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие 21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, окончил учебное заведение в Великобритании.

Общество BadComedian подписал контракт с ivi.ru Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Общество Число заключенных в России обновило исторический минимум Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

Экономика HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.

Происшествия Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.

Политика Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.

Космос Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.

Происшествия Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Здоровье За диспансеризацию на Сахалине возьмутся активнее На Сахалине задействуют дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Политика Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Политика Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".