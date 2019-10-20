Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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Новая газетавчера в 08:11

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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение

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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах

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ТАССвчера в 07:50

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Интерфаксвчера в 07:16

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБКвчера в 15:00

Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса

Московский Комсомолец20 октября в 14:10
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Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17

Газета.Ru 09:46
Экономика

Медведев охарактеризовал российскую экономику

В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами.
Lenta.ru вчера в 10:06
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В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды

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РБК 09:16
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Футбол

«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
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Гаджеты

Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G

Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
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В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие

21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, окончил учебное заведение в Великобритании.
ТВ Центр вчера в 09:47
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В Ангарске водитель проехал по сбитой им женщине и скрылся

Твой Иркутск 08:53
Общество

BadComedian подписал контракт с ivi.ru

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия

В Москве покончила с собой дочь иранского посла

Lenta.ru 09:29
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Lenta.ru 08:46
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
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Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья

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Политика

Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии

По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.
RT на русском 09:38
Космос

Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

REGNUM 08:44
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.
RT на русском 07:51
Наука

Доказано влияние человека на высыхание европейских торфяников

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Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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За диспансеризацию на Сахалине возьмутся активнее

На Сахалине задействуют дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации.
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Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Политика

Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Политика

Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ

Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Происшествия

В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

РБК 07:38
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 08:41
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