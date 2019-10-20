Экономика
РБКАкции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции "Яндекса" выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб. Ценные бумаги вышли в лидеры роста каталога РБК Quote.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолец20 октября в 14:10
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Экономика
Медведев охарактеризовал российскую экономику
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия
В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды
По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.
РБК 09:16
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Футбол
«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Soccer.ru 09:17
Гаджеты
Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G
Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес
В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие
21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, окончил учебное заведение в Великобритании.
ТВ Центр вчера в 09:47
Происшествия
В Ангарске водитель проехал по сбитой им женщине и скрылся
Твой Иркутск 08:53
Общество
BadComedian подписал контракт с ivi.ru
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Происшествия
Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья
В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.
REGNUM 08:43
Политика
Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.
RT на русском 09:38
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно
Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.
RT на русском 07:51
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Здоровье
За диспансеризацию на Сахалине возьмутся активнее
На Сахалине задействуют дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации.
Сахалин.Инфо 05:44
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Политика
Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Политика
Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ
Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 08:41