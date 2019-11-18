Экономика
Ruposters.ruАкции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросли на 9%
Торги на американской бирже NASDAQ открылись резким ростом стоимости акций компании "Яндекс". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги российского IT-гиганта подорожали почти на 9%, а капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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Происшествия
Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области задержан за взятку
Уголовное дело возбуждено в отношение начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова по статье "Получение взятки в значительном размере".
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
Общество
Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей
В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
Политика
Европа посоветовала Украине закупать газ у России
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскритиковал артистов России за выступления в Латвии
Общество
ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним
Идея с выдачей прав несовершеннолетним сводится к тому, что подросткам предстоит пройти более долгий курс обучения.
Единоборства
Девушка-боец ММА скончалась после проигранного боя
Стало известно, что Саи Алетаху скончалась в больнице утром 17 ноября, куда ее доставили сразу после проигранного боя.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Здоровье
В России начались исследования «медицинской» марихуаны
Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Общество
Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Футбол
Мамаев с первых минут сыграет за «Ростов» в матче с «Краснодаром»
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.