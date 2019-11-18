Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Темпы ввода жилья на территории РФ в 2021-2022 годах могут замедлиться, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе публичных обсуждений на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".
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В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в районе города Хуайлай провели испытание аппарата для посадки на поверхность Марса, передает «Код Дурова».
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В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
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В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
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Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
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Школу закрыли на карантин из-за пневмонии

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