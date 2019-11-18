Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

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