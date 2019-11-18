Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже
Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
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Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Экономика
Глава Минстроя не исключил замедления темпов ввода жилья в России
Темпы ввода жилья на территории РФ в 2021-2022 годах могут замедлиться, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе публичных обсуждений на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".
Футбол
Луис Энрике может вернуться в сборную Испании
Луис Энрике вернётся на тренерский мостик сборной Испании и будет руководить командой на чемпионате Европы 2020 года.
Общество
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Зобнин: Дзюба хочет догнать Кержакова по количеству голов
Капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром отборочного раунда чемпионата Европы-2020.
Космос
В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в районе города Хуайлай провели испытание аппарата для посадки на поверхность Марса, передает «Код Дурова».
Политика
Глава МИД Германии отменил визит на линию соприкосновения в Донбассе
Глава МИД Германии Хайко Маас во вторник посетит Украину с официальным визитом незадолго до саммита «нормандской четверки» по Донбассу.
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Футбол
Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Армия и оружие
ЗВО укрепят бригадным комплектом ракетного комплекса «Искандер»
Ракетное соединение Западного военного округа получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
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Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса
Шоу-бизнес
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Авто
Электрический BMW i7 впервые попался фотошпионам
Электрокар BMW i7 впервые попал на снимки фотошпионов.
Общество
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Армия и оружие
Иран объявил о создании лазерной системы ПВО
Завершены исследования и проектирование отечественной лазерной системы ПВО, которая в настоящее время серийно выпускается на производственной линии,- заявил замминистра обороны Ирана Кроме того, новый иранский истребитель Qaher-313 прошел свои первоначальные испытания.
Общество
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Здоровье
Школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Учебное учреждение закрыли на карантин. Предполагается, что ограничительные мероприятия снимут 24 ноября.