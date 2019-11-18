Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Котировки компании на Московской бирже растут на 11,9% - до 2,536 тыс. рублей за акцию.
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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

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Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

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