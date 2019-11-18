Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Котировки компании на Московской бирже растут на 11,9% - до 2,536 тыс. рублей за акцию.

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Гаджеты Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11 Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.

Политика США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Технологии Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5 В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Футбол Коноплянка: «Сборной Украины не хватает Ракицкого» Фото: eurosport.ru Игрок сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка считает, что команде не хватает футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого, объявившего об окончании карьеры.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.