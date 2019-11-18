Экономика
ТАССАкции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Котировки компании на Московской бирже растут на 11,9% - до 2,536 тыс. рублей за акцию.
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Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Политика
Спецназ Грузии оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Футбол
Коноплянка: «Сборной Украины не хватает Ракицкого»
Фото: eurosport.ru Игрок сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка считает, что команде не хватает футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого, объявившего об окончании карьеры.
Футбол
Эден Азар: «Бензема является лучшим нападающим в мире»
Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что считает своего одноклубника Карима Бензема лучшим нападающим в мире.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Авто
Электрический BMW i7 впервые попался фотошпионам
Электрокар BMW i7 впервые попал на снимки фотошпионов.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Армия и оружие
Британская армия скрыла преступления в Ираке и Афганистане
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Футбол
Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Музыка
Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»
Общество
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Футбол
Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020
Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.