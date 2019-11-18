Торги на американской бирже NASDAQ открылись резким ростом стоимости акций компании "Яндекс". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги российского IT-гиганта подорожали почти на 9%, а капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросли на 9%

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