Экономика
Ruposters.ruАкции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросли на 9%
Торги на американской бирже NASDAQ открылись резким ростом стоимости акций компании "Яндекс". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги российского IT-гиганта подорожали почти на 9%, а капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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Шоу-бизнес
Боярский заявил об уходе со сцены
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Общество
Депутат призвал думу Екатеринбурга не переезжать в ЦУМ
Колесников подготовил соответствующее обращение, под ним уже подписались пятеро депутатов.
Общество
Туман в Москве рассеется около полудня
Наука
На плато Наска обнаружили рисунки «монстров»
Во процессе исследования плато Наска в Перу ученые обнаружили изображающие монстров рисунки. Исследование проводили японские специалисты.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Общество
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Происшествия
Роберт Паттисон ушел из дома без денег и пропал в российском городе
В Челябинске пропал 40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон.
Футбол
Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Китай назвал слабые места России. Совфед ответил
Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
Происшествия
Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова решил взять вторую жену
Отец борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, личный тренер титулованного сына, в интервью ответил на вопрос о его матери и своем отношении к браку.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Происшествия
Восемь сотрудников УФСИН Дагестана задержаны по подозрению в коррупции
По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Общество
Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире
Boeing 737 потерял первое место в рейтинге самых продаваемых самолетов в мире, его место занял Airbus A320.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Общество
Названы самые популярные детские желания в письмах деду Морозу
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Общество
Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»
В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
Шоу-бизнес