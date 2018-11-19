Экономика

ТАССТАССАкции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Котировки компании на Московской бирже растут на 11,9% - до 2,536 тыс. рублей за акцию.
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Рост акций «Яндекса» на американской бирже Nasdaq превысил 12%

Аргументы и Факты15:50

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

ТАСС10:30

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомости09:47

Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

РБК15:15
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Общество

Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами

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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Газета.Ru 16:23
Наука

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«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после колонии

Известия вчера в 10:13
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу.
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Взгляд.ру вчера в 18:34
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

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По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
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Культура

Выставка Марка Шагала открылась в Новом Иерусалиме

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Полиция Гонконга отрицает факт штурма Политехнического университета

Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты.
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Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе

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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
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Приставы попросили полный доступ к кредитным историям россиян

Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй БКИ по запросу.
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США продлили лицензию Huawei на 90 дней

Администрация США приняла решение отложить введение ограничений в отношении китайской корпорации Huawei на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства торговли.
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

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Кремль подтвердил дату проведения саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится 9 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.
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