Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Общество
Путин открыл в Петербурге памятник писателю Даниилу Гранину
Российский лидер Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Дании Гранину в Санкт-Петербурге.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Армия и оружие
Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ
Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Здоровье
Минздрав проверит обеспечение лекарствами больных муковисцидозом
В пресс-службе Минздрава сообщили, что после появления этих сообщений министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору организовать комплексную проверку обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный отчет с конкретными предложениями по улучшению ситуации.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Футбол
Лавесси сообщил о скором завершении карьеры
Экс-форвард ПСЖ и Наполи Эсекьель Лавесси повесит бутсы на гвоздь по окончании контракта с китайским клубом Хэбэй Чайна Форчун, который в силе до 31 декабря 2019 года.
Футбол
Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова
По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
Авто
Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения
Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.
Происшествия
В Албании уже 20 человек погибли в результате землетрясения
В Албании насчитали уже 20 погибших от землетрясения магнитудой свыше 6 баллов. Об этом сказано в репортаже телевидения Тираны.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Политика
Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Наука
Учёные выяснили пользу ночных кошмаров
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".