Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБК11:30

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомости10:45

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ12:57

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС13:41

Цена на акции «Яндекса» установила исторический рекорд

Эхо Москвы12:31

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известия13:05

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Факты13:21
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Спорт

Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ

Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 12:33
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Здоровье

Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
ТАСС 11:34
Общество

Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов

Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
Газета.Ru 10:10
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс вчера в 07:56
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Зенит — Лион 1:0 (2-й тайм)

Вести.Ru 13:45
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
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Самую древнюю в мире собаку обнаружили в Сибири

Аргументы недели 13:24
Политика

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Российская газета 13:01
Игры

Разработчики No Man’s Sky подготовили крупное бесплатное обновление

Hello Games подготовила восьмое бесплатное обновление для космического симулятора No Man’s Sky.
CyberSport.ru 11:14
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Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Вести.Ru 13:59
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«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»

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Общество

Трамп выложил фото в образе Рокки

Газета.Ru 12:23
Происшествия

В музее «Зеленый свод» рассказали о похищенных экспонатах

26 ноября директор сокровищницы Дирк Зюндам рассказал, что часть экспонатов, которые считались украденными, найдены.
Известия 13:28
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета 04:26
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
Общество

Обязательную сертификацию лекарств в РФ отменили

Об отмене обязательной сертификации лекарственных препаратов с 29 ноября 2019 г. сообщили 27 ноября в правительстве РФ.
REGNUM 13:54
Экономика

Матвиенко предлагает снизить налоги для малого и среднего бизнеса

"По отдельным отраслям, скажем, по малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать еще более привлекательным деловой инвестиционный климат", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Финмаркет 01:43
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ вчера в 12:18
Армия и оружие

Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
РБК 05:36
Общество

Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.
Москва 24 12:30
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Происшествия

Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи

Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Lenta.ru 09:35
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Вести.Ru 13:15
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Футбол

Жоао Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019

Напомним, что ранее Жоао Фелиш выступал за португальскую «Бенфику», и только этим летом за рекордные для этого летнего трансферного окна 126 миллионов евро перешел в мадридский «Атлетико».
ГЛАС.RU 06:50
Общество

ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:14
Футбол

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Soccer.ru 05:39
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ 12:10
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