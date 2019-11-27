Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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Спорт
Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей
Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
Общество
Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов
Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Футбол
Зенит — Лион 1:0 (2-й тайм)
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Наука
Самую древнюю в мире собаку обнаружили в Сибири
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Игры
Разработчики No Man’s Sky подготовили крупное бесплатное обновление
Hello Games подготовила восьмое бесплатное обновление для космического симулятора No Man’s Sky.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»
Общество
Трамп выложил фото в образе Рокки
Происшествия
В музее «Зеленый свод» рассказали о похищенных экспонатах
26 ноября директор сокровищницы Дирк Зюндам рассказал, что часть экспонатов, которые считались украденными, найдены.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств в РФ отменили
Об отмене обязательной сертификации лекарственных препаратов с 29 ноября 2019 г. сообщили 27 ноября в правительстве РФ.
Экономика
Матвиенко предлагает снизить налоги для малого и среднего бизнеса
"По отдельным отраслям, скажем, по малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать еще более привлекательным деловой инвестиционный климат", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Армия и оружие
Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95
Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
Общество
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе
Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Футбол
Жоао Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019
Напомним, что ранее Жоао Фелиш выступал за португальскую «Бенфику», и только этим летом за рекордные для этого летнего трансферного окна 126 миллионов евро перешел в мадридский «Атлетико».
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Футбол
Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.