Экономика

CNewsCNewsЦена акций «Яндекса» превысила исторический максимум

Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
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«Яндекс» меняет структуру управления и его акции растут в цене. Почему так происходит?

ТАСС03:19

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБКвчера в 11:30

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Фактывчера в 13:21

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известиявчера в 13:05

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 12:57

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

Эхо Москвывчера в 18:04

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомостивчера в 10:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:12
Общество

В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Общество

Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов

В редакцию телеканала «Царьград» 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов (почти $900 тыс.).
РБК 07:29
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются

Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
URA.Ru вчера в 16:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Lenta.ru 06:15
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 07:49
Здоровье

В России увеличилось количество трансплантаций почки

В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Medvestnik.ru вчера в 08:04
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:32
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Наука

В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире

SakhaPress.ru 02:59
Происшествия

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд

Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Что происходит 08:17
Спорт

Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
BFM.ru 07:15
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Происшествия

В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 06:55
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Газета.Ru 07:58
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru 26 ноября в 17:49
Политика

Лидеры ОДКБ прибывают на саммит в Бишкек

МИР 24 вчера в 05:37
Политика

Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 03:42
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Происшествия

В Москве нашли мертвым адвоката

В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
РБК 07:43
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