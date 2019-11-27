Экономика
CNewsЦена акций «Яндекса» превысила исторический максимум
Торги 27 ноября 2019 г. стартовали с отметки в $41,34, а к их закрытию стоимость акций остановилась на уровне $41,8, при пиковом значении $41,9. Несмотря на достигнутые результаты, данную цену нельзя считать историческим рекордом.
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Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:12
Общество
В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Общество
Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов
В редакцию телеканала «Царьград» 27 ноября поступило письмо с требованием выплатить 120 биткоинов (почти $900 тыс.).
РБК 07:29
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество
Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются
Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
URA.Ru вчера в 16:34
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 07:49
Здоровье
В России увеличилось количество трансплантаций почки
В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Medvestnik.ru вчера в 08:04
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:32
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:58
Наука
В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире
SakhaPress.ru 02:59
Происшествия
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Что происходит 08:17
Спорт
Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
BFM.ru 07:15
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 06:55
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Газета.Ru 07:58
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Вести.Ru 26 ноября в 17:49
Политика
Лидеры ОДКБ прибывают на саммит в Бишкек
МИР 24 вчера в 05:37
Политика
Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе
Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 03:42
Происшествия
В Москве нашли мертвым адвоката
В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
РБК 07:43