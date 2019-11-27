Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБК11:30

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомости10:45

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ12:57

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

Эхо Москвы18:04

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС13:41

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известия13:05

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Факты13:21
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Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
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США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
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Фирменный поезд с душем и сенсорными кранами отправился в первый рейс

Скорый фирменный поезд № 71/72 «Белогорье», в составе которого находятся вагоны нового модельного ряда, отправился в первый рейс из Москвы в Белгород с Курского вокзала.
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На МКС все туалеты вышли из строя

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В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
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Стриженова показала видео с разбитым инсультом Носковым

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Lenta.ru 12:44
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Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
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Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

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Владивосток станет официально столицей Приморья

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Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами

Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма

На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
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Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов

Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

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На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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