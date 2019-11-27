Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Общество
Фирменный поезд с душем и сенсорными кранами отправился в первый рейс
Скорый фирменный поезд № 71/72 «Белогорье», в составе которого находятся вагоны нового модельного ряда, отправился в первый рейс из Москвы в Белгород с Курского вокзала.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Шоу-бизнес
Стриженова показала видео с разбитым инсультом Носковым
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Политика
Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами
Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
Кино
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Футбол
Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России
Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Общество
Мосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов
Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из РФ и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала своего возлюбленного
Пользователи сети отметили, что Толкалина прекрасно смотрится рядом с возлюбленным.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.