Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.

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