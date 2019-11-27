Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Кино
Жители Тверской области первыми увидели военную драму «Ржев»
Политика
Глава СНБО Украины заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в групповом этапе Лиги чемпионов
Спорт
Скалолаз обвинил в педофилии тренера сборной Украины
Павел Векла, скалолаз сборной Украины, обвинил тренера команды Артура Печия в сексуальном насилии в то время, когда он был ребенком.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
В горсуд Петербурга поступило сообщение о минировании
Санкт-Петербургский городской суд в четверг днем получил электронное письмо с сообщением о минировании.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Здоровье
Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае
Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией
Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Армия и оружие
Захарова сослалась на «Викиликс», говоря о предвзятости доклада ОЗХО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сослалась на публикации на сайте WikiLeaks ("Викиликс") письма эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором критикуется доклад миссии ОЗХО по расследованию инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
Медведев предложил не применять «регуляторную гильотину» к ЦБ РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Банк России.
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения
Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Шоу-бизнес
Экс-«ранетка» Женя Огурцова в третий раз вышла замуж
Бывшая участница группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала, 29-летняя Евгения Огурцова в третий раз вышла замуж.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.