Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Известиявчера в 13:05

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

Эхо Москвывчера в 18:04

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Фактывчера в 13:21

«Яндекс» меняет структуру управления и его акции растут в цене. Почему так происходит?

ТАСС03:19

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 12:57

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

РБКвчера в 11:30

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомостивчера в 10:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
Кино

Жители Тверской области первыми увидели военную драму «Ржев»

ГТРК Тверь 01:49
Политика

Глава СНБО Украины заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о наличии у Киева пяти сценариев реинтеграции Донбасса.
ФАН 05:47
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в групповом этапе Лиги чемпионов

Форпост Северо-Запад вчера в 14:47
Спорт

Скалолаз обвинил в педофилии тренера сборной Украины

Павел Векла, скалолаз сборной Украины, обвинил тренера команды Артура Печия в сексуальном насилии в то время, когда он был ребенком.
VSE42.RU 06:02
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

В горсуд Петербурга поступило сообщение о минировании

Санкт-Петербургский городской суд в четверг днем получил электронное письмо с сообщением о минировании.
ТАСС 06:01
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Кино

BadComedian разгромил сразу три российских фильма

Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Gazeta.SPb вчера в 19:05
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК вчера в 03:48
Наука

Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет

Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Суть событий вчера в 13:45
Здоровье

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае

Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
News.ru 06:03
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Политика

«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией

Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 05:19
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Армия и оружие

Захарова сослалась на «Викиликс», говоря о предвзятости доклада ОЗХО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сослалась на публикации на сайте WikiLeaks ("Викиликс") письма эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором критикуется доклад миссии ОЗХО по расследованию инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РЕН ТВ 05:57
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
Общество

Медведев предложил не применять «регуляторную гильотину» к ЦБ РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Банк России.
REGNUM 05:29
Интернет

Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения

Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки.
Pravda.Ru вчера в 03:21
Здоровье

Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
OAnews 26 ноября в 12:55
Шоу-бизнес

Экс-«ранетка» Женя Огурцова в третий раз вышла замуж

Бывшая участница группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала, 29-летняя Евгения Огурцова в третий раз вышла замуж.
Газета Metro вчера в 08:55
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 06:10
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток 25 ноября в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное