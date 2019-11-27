Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.
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«Яндекс» меняет структуру управления и его акции растут в цене. Почему так происходит?

ТАСС03:19

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

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Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Аргументы и Фактывчера в 13:21

Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 12:57

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже

Эхо Москвывчера в 18:04

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомостивчера в 10:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
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В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
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Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
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Технологии

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На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
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В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
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Средняя зарплата врача в области, по данным министерства, превышает 50 тыс. руб.
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Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

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По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
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Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
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Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение-2020 показали логотип конкурса.
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Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера".
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«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
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Клопп уверен в победе своего «Ливерпуля» над «Зальцбургом» в матче ЛЧ

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
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Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
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Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
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