Экономика
DP.RUАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Стоимость акций компании "Яндекс" на Московской биржи достигли нового исторического максимума, следует из данных торгов. В среду, в 18:07 мск цена одной акции достигла 2682 рублей.
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Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NEWSONE заявил, что возвращённые Россией украинские военные корабли не представляют боевой ценности.
Космос
Вокруг Млечного Пути обнаружили 19 галактик без темной материи
Ученые из Китая обнаружили в окрестностях Млечного Пути несколько карликовых галактик, лишенных темной материи.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Общество
Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре
Роскачество исследовало импортное и отечественное яблочное пюре 24 популярных брендов по цене от 10 до 104 рублей.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Наука
В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет
Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию
Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Футбол
«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Хоккей
«Питтсбург» победил «Ванкувер», Малкин признан первой звездой матча
Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи, был признан первой звездой встречи.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Хоккей
«Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
Происшествия
В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем
Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Футбол
Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.