Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.

с чего всё началось

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 608

Происшествия Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.

Здоровье Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 86

Путешествия Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России. 1

Политика Путин опубликовал статью о Второй мировой войне Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне. 3,7K

Единоборства Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона Чемпион UFC Джон Джонс ответил на вызов легендарного боксера Майка Тайсона. Боец согласился выйти против него в октагон. 1

Происшествия Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.

Общество NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.

Футбол Новиков: если регламент не изменят, с ЦСКА сыграет молодёжка «Динамо» Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.