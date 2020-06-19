Экономика
Эхо МосквыАкции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже превысила 3160 рублей.
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с чего всё началось
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу. На пике с момента открытия торгов стоимость акции компания составила 3164 руб. 60 коп. Акции «Яндекса» растут с 11 июня.Коммерсантъ19 июня в 04:59
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Футбол
СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА
Газета.Ru 12:06
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Live24 19 июня в 07:23
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv 09:12
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Путешествия
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
В Краснодарском крае с 21 июня полностью снят карантин для всех гостей из других регионов России.
Российская газета 05:55
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
ТАСС вчера в 11:55
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста на игре с «Оренбургом»
Говорит Москва 11:46
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело 18 июня в 16:42
Единоборства
Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона
Чемпион UFC Джон Джонс ответил на вызов легендарного боксера Майка Тайсона. Боец согласился выйти против него в октагон.
Pravda.Ru 09:39
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
RT на русском 10:24
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Общество
NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.
РИА Новости 10:20
Футбол
Новиков: если регламент не изменят, с ЦСКА сыграет молодёжка «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда будет играть с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления РПЛ не будет изменён.
Чемпионат 12:01
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
Политика
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.
ТАСС 07:22
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Авто
Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%
На максимальную скидку в размере 25% могут рассчитывать жители Дальнего Востока. Для этого будет достаточно даже временной регистрации.
iReactor 07:59
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru 10:59