Акции "Яндекса" утром во вторник обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.
Российские военные в ходе операции на Украине уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил страны и вышли к административной границе Николаевской области, сообщает Минобороны.
Неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики военно-гражданской администрации Херсонской области Игоря Телегина, сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».