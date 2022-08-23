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Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VK

Акции "Яндекса" утром во вторник обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.
Интерфакс
На Московской бирже акции "Яндекса" к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов превысил 299 млн рублей.
Интерфакс
По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей".
Москва 24
После покупки Delivery Club "Яндекс" намерен перевести сервис на одну технологическую платформу с "Яндекс.Едой".
Smotrim.ru

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Объявление о сделке с VK повысило стоимость акций «Яндекса»
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