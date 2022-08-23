ИнтерфаксАкции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VKНа Московской бирже акции "Яндекса" к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов превысил 299 млн рублей.ИнтерфаксЗакрытие сделки запланировано до конца текущего года после получения ряда регуляторных одобрений.Lenta.ruКак говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.ИнтерфаксСделка по обмену активов между VK и "Яндексом" будет безденежной, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Яндекса» взлетели в цене после объявления о сделке с VKМосква 2404:45Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на фоне контракта с VKИзвестия04:40Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VKИнтерфакс03:39Акции «Яндекса» взлетели в цене почти на 3% после заявления о сделке с VKLenta.ru04:23Акции «Яндекса» выросли на 3% после объявления о сделке с VKРБК Инвестиции03:57Акции «Яндекса» на новостях о сделке росли почти на 3%ТАСС04:33Показать ещёОценить4Поделиться