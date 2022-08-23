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Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VK

На Московской бирже акции "Яндекса" к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов превысил 299 млн рублей.
Интерфакс
Закрытие сделки запланировано до конца текущего года после получения ряда регуляторных одобрений.
Lenta.ru
Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.
Интерфакс
Сделка по обмену активов между VK и "Яндексом" будет безденежной, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе".
Интерфакс

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» взлетели в цене после объявления о сделке с VK
Москва 2404:45
Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на фоне контракта с VK
Известия04:40
Акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VK
Интерфакс03:39
Акции «Яндекса» взлетели в цене почти на 3% после заявления о сделке с VK
Lenta.ru04:23
Акции «Яндекса» выросли на 3% после объявления о сделке с VK
РБК Инвестиции03:57
Акции «Яндекса» на новостях о сделке росли почти на 3%
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