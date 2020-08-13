Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia
Акции «Яндекса» выросли на 5,10% до 4507,6 рубля по состоянию на 10:55 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia.В источнике
Подробнее о событии
Рынок акций РФ «переписал» максимум индекса МосБиржи с конца февраля во главе с Яндексом
Финмаркетвчера в 12:57
Итоги, четверга, 13 августа: «Яндекс» и «Транснефть» стали драйверами роста рынка
Finam.Ruвчера в 13:04