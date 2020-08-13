Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

Акции «Яндекса» выросли на 5,10% до 4507,6 рубля по состоянию на 10:55 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia.