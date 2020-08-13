Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

Акции «Яндекса» выросли на 5,10% до 4507,6 рубля по состоянию на 10:55 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 4554,2 рубля. Вечером 12 июля компания MSCI Inc. сообщила, что акции «Яндекса» будут включены в расчет индекса MSCI Russia.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Индекс Мосбиржи «переписал» максимум с конца февраля

Интерфаксвчера в 12:35
ПРАЙМ

Эксперты: акции «Яндекса» могут прибавить еще порядка 10% и подняться до 5 тыс рублей

ПРАЙМвчера в 12:31
РБК

Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia

РБКвчера в 03:58
Финмаркет

Рынок акций РФ «переписал» максимум индекса МосБиржи с конца февраля во главе с Яндексом

Финмаркетвчера в 12:57
Коммерсантъ

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:15
ТАСС

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАССвчера в 03:45
Finam.Ru

Итоги, четверга, 13 августа: «Яндекс» и «Транснефть» стали драйверами роста рынка

Finam.Ruвчера в 13:04

Гутерриш приветствовал решение Израиля отложить аннексию территорий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что решение отложить планы Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан поможет возобновлению переговоров страны с Палестиной.
Известия17:55

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
4

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,1K