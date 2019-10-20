Экономика
RuNews24.ruАкции «Яндекса» подорожали на 10%
В ходе торгов цена на одну акцию достигла 32,7 доллара, цена закрытия предыдущих торгов – 29,76 доллара. Акции также дорожали более чем на 8% (до 2 094 рубля за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
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