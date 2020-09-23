Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум
Смотрите также
Диетолог Кононенко назвала самые опасные продукты для завтрака
Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии
СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Отец «Тесака» прибыл в морг в Челябинске за телом сына
Зеленский заявил о желании более эффективно общаться с Путиным
Кабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей
В Москве простились с Михаилом Борисовым
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Греф выступил против повышения налогов в России
Путин: пенсии в России проиндексируют на 6,3% в 2021 году
Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане
Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года
В России открыли универсальный природный антибиотик
Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
данные Московской биржи.
Подробнее о событии