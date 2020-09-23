Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.

С чего всё началось Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют данные Московской биржи. Lenta.ru 06:17