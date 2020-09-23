Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
 данные Московской биржи.
Lenta.ru06:17
Подробнее о событии
Компания

Акции «Яндекса» прибавили в цене на новостях о покупке Тинькофф Банка

Компания07:43
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
Известия

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума

Известия04:47
Rambler News Service

Акции «Яндекса» обновили максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Rambler News Service04:36
РБК

Крым, Путин, Uber: 5 ярких примеров, когда штормило акции «Яндекса»

РБК07:01
ТАСС

Мосбиржа завершила проведение дискретного аукциона по акциям «Яндекса»

ТАСС06:26

Заместитель Меркель высказался в поддержку «Северного потока – 2»

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток – 2» частным экономическим проектом, не дающим повода для санкций – сообщает информационное агентство Reuters.
Expert.ru21 сентября в 12:51

«Лукашенко стал нелегитимным главой государства». Бывший белорусский дипломат, один из лидеров КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко

Дипломат со снятым указом Лукашенко дипломатическим статусом, заявил что прошедшая церемония стала фактическим признанием фальсификации на выборах.
Фонтанка.Ру07:37

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Власти Новосибирской области хотят разрешить заполнять стадионы на 50%

Власти Новосибирской области планируют смягчить ограничения, действующие в связи с коронавирусом, в частности, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50%, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости05:59
13