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РБК
РБК

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
 TCS на Лондонской фондовой бирже.
Новая газетавчера в 12:49
Подробнее о событии
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26
Коммерсантъ

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Коммерсантъ03:57
РБК

Бумаги TCS Group выросли на 5% после открытия торгов в Лондоне

РБК05:14
RT на русском

Акции «Яндекса» в ходе торгов растут на 15%

RT на русском05:11
Forbes

«Яндекс» настроен на агрессивное завоевание рынка»: что говорят финансисты о продаже «Тинькофф»

Forbesвчера в 16:37
ТАСС

Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»

ТАССвчера в 14:12

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com21 сентября в 09:33
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казаньвчера в 04:46
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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