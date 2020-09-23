Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15%, свидетельствуют данные Мосбиржи. На максимуме стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽5177 за акцию 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
TCS на Лондонской фондовой бирже.
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