Акции «Яндекса» в ходе торгов растут на 15%
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Акции «Яндекса» на торгах на Московской бирже выросли на 15,37% к уровню закрытия предыдущей сессии. Их стоимость достигла 5653,2 рубля за бумагу. Таким образом, котировки «Яндекса» обновили исторический максимум.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
TCS на Лондонской фондовой бирже.
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