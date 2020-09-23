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Акции «Яндекса» в ходе торгов растут на 15%

Акции «Яндекса» на торгах на Московской бирже выросли на 15,37% к уровню закрытия предыдущей сессии. Их стоимость достигла 5653,2 рубля за бумагу. Таким образом, котировки «Яндекса» обновили исторический максимум.В источнике
С чего всё началось
Компания «Яндекса» провела переговоры с TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») и достигла предварительного соглашения о покупке «Тинькофф», говорится в уведомлении
 TCS на Лондонской фондовой бирже.
Новая газетавчера в 12:49
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Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17
Коммерсантъ

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Коммерсантъ03:57
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26
ТАСС

Акции «Яндекса» вновь обновили исторический максимум

ТАСС03:32
РБК

Крым, Путин, Uber: 5 ярких примеров, когда штормило акции «Яндекса»

РБК07:01
Ведомости

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

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