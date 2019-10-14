Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже
Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» во время торгов на Московской бирже обвалились на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 г. Котировки компании в ходе торгов на американской бирже NASDAQ рухнули на 15,7%. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.
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«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу
BFM.ru14 октября в 23:36
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Шоу-бизнес
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Телеканал 360° 05:21
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Авто
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Автоновости дня 09:12
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Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
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В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Армия и оружие
Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru вчера в 16:34
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Политика
Симоньян пригласила бывшего замгоссекретаря США в Россию
Новые Известия 11:24
Политика
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru 15:14
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
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Вести.Ru 10:14
Политика
Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47
Политика
Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия 14 октября в 23:46
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
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Газета.Ru вчера в 14:49
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Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.
Полит.ру 14 октября в 22:21
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Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
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Шоу-бизнес
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Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру 13:30
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
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Происшествия
В Барселоне продолжаются массовые беспорядки
Более 200 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией на массовой акции протеста в Барселоне, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:31