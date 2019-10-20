Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолецвчера в 10:10
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 12:53
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 08:26
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 07:35
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Спорт
IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре
Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдёт в середине декабря.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное
Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Политика
Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.
Lenta.ru 08:44
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 08:44
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда 05:22
Общество
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул.
РБК Уфа 03:03
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Гаджеты
Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена
Acer представила на российском рынке новый геймерский ноутбук из линейки Nitro — 15,6-дюймовый Nitro 7. При толщине металлического корпуса 19,9 мм и небольшом весе новинка поддерживает процессоры и видеокарты нового поколения, обладает мощной системой охлаждения и отлично справляется со всеми современными играми.
CNews 08:16
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Вести.Хайтек 02:25
Армия и оружие
Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов
Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 08:17
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Гаджеты
Лавочку закроют. Google лишит пользователей iPhone безлимитного хранилища в Google Photos
Несколько дней назад стало известно, что пользователи iPhone фактически получили бонус, который ранее был доступен исключительно владельцам смартфонов Pixel.
iXBT.com 05:33
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 08:31
Происшествия
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Авто
Обновлённый седан Buick Regal показался на снимках из Китая
Первые снимки и сведения о перекроенной модели Buick Regal поступили из минпромторга Китая.
Драйв 09:04
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 06:33
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 08:32