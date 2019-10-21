Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Происшествия
В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото
В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Экономика
Круизный флот заплывает в бюджет
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что без продления сроков программы льготного лизинга до 25 лет и увеличения размера утильгранта с 15% до хотя бы 30–35% (что потребует увеличения объемов финансирования из бюджета как минимум до 2 млрд руб. в год) запустить программу обновления флота и серийного строительства круизных судов на российских верфях невозможно.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
Экономика
В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».
Гаджеты
Компания Apple запатентовала умное кольцо iRing
Общество
Российская многодетная семья сбежала в глубь страны от органов опеки
«Комсомольская правда» пишет, что семья Лапшиных проживала в доме в Вологодской области, пока у родителей не захотели отобрать их шестерых детей.
Происшествия
Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе вкладов мурманских моряков
Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца ОФК-банк Николая Гордеева.
Технологии
#инструктаж: как оставаться востребованным на рынке труда
Если специалист хочет оставаться востребованным, ему нужно учитывать все эти факторы.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Армия и оружие
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Политика
Лавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Кино
В Минкультуры презентуют базу данных о господдержке фильмов
Мероприятие начнется в 11 утра В Министерстве культуры РФ состоится презентация открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства.
Политика
Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище
Общество
Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами
В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Футбол
Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.