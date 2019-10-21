Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

РБК04:53

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

ТАСС03:35

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Интерфакс03:20

Акции «Яндекса» выросли на новостях об изменениях в законопроекте о значимых сайтах

Коммерсантъ03:39

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Ведомости03:36

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Эхо Москвы04:03

Акции «Яндекса» подорожали после отзыва властей на законопроект Горелкина

News.ru03:41
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«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат

Накануне.Ru вчера в 20:08
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В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото

В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
РИА Новости 01:29
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Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
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Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 05:36
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

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Экономика

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Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Экономика

Круизный флот заплывает в бюджет

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что без продления сроков программы льготного лизинга до 25 лет и увеличения размера утильгранта с 15% до хотя бы 30–35% (что потребует увеличения объемов финансирования из бюджета как минимум до 2 млрд руб. в год) запустить программу обновления флота и серийного строительства круизных судов на российских верфях невозможно.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Экономика

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».
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Компания Apple запатентовала умное кольцо iRing

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«Комсомольская правда» пишет, что семья Лапшиных проживала в доме в Вологодской области, пока у родителей не захотели отобрать их шестерых детей.
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Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе вкладов мурманских моряков

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца ОФК-банк Николая Гордеева.
Би-порт 05:58
Технологии

#инструктаж: как оставаться востребованным на рынке труда

Если специалист хочет оставаться востребованным, ему нужно учитывать все эти факторы.
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Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

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Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

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Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
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Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Назвали вредные привычки автовладельцев

Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
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Футбол

Попавшего в реанимацию футболиста «Рубина» перевели в обычную палату

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В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
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Политика

Лавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

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Кино

В Минкультуры презентуют базу данных о господдержке фильмов

Мероприятие начнется в 11 утра В Министерстве культуры РФ состоится презентация открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства.
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Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
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Футбол

Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть

Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
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Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
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