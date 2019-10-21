Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

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