Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Армия и оружие
Первый патрульный корабль ВМФ для Арктики спустят на воду 25 октября
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" (проект 23550) для Военно-морского флота России будет спущен на воду 25 октября, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 03:47
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Технологии
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra 19 октября в 11:22
Общество
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
При оценке периода 1985-1991 годов, 61% россиян посчитали, что "перестройка" принесла стране больше негативных результатов, в то время как о положительных последствиях заявил почти каждый четвертый опрошенный (24%).
ТАСС 06:20
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде
Вечерняя Москва вчера в 22:47
Единоборства
Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Чемпионат вчера в 12:02
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета вчера в 11:00
Здоровье
В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов
По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.
РИА Новости 06:45
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Политика
Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу
Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru вчера в 00:46
Экономика
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Космос
Астрономы планируют снять на видео центр галактики
Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Naked Science 17 октября в 20:02
Политика
Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа
Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Международная жизнь 05:39
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Экономика
В Красноярске достроят 18 домов обманутых дольщиков
Будет решена судьба 18 проблемных домов: десяти ООО СК «Реставрация», двух ООО «КрасЗападСибСтрой», двух ООО «Сибстройинвест» и по одному ООО «Емельяновская слобода», ООО «АртиСтрой-М», ООО «Строй Индустрия», ООО «Строй-Проект».
Наш Красноярский край 05:35
Общество
ФАС завела дело против «Победы» из-за рекламы препарата от укачивания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» по подозрению в нарушении закона «О рекламе» из-за аудиорекламы на борту самолетов лекарственного препарата от укачивания «Драмин».
РБК 02:52