«Яндекс» может купить банк «Тинькофф» за $5,48 млрд
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Речь идет о покупке 100% акций "Тинькоффа". Сумма намеченной сделки, которая может стать крупнейшей на рынке слияния-поглощения в РФ в посткарантинный период, составит $5,48 млрд. - денежных средств и акций "Яндекса". Эта компания подчеркивает: сделка подлежит одобрению ее акционеров.В источнике
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»
ТАСС22 сентября в 14:12