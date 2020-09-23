Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17
ТАСС

Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»

ТАССвчера в 14:12
РБК

Бумаги TCS Group выросли на 5% после открытия торгов в Лондоне

РБК05:14
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости00:48
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26

Представлен самый крошечный холодильник в мире

Команда Криса Регана (Chris Regan) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) представила «самый миниатюрный холодильник в мире» — термоэлектрическое охлаждающее устройство размером всего около 100 нанометров.
Naked Science06:09

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Российская газета03:05
28

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
989

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
145