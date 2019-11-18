Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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На французском интернет-форуме Worldscoop появились первые патентные изображения нового Renault Kangoo.
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