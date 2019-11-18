Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

ТАСС10:30

Акции «Яндекса» подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве

ПРАЙМ10:16

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомости09:47

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service09:53

Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

Акции «Яндекса» выросли в цене на корпоративных новостях

News.ru02:56

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Происшествия

Мосгорсуд отказал дизайнеру, которому сломали ногу полицейские

Московский Комсомолец 10:27
Общество

Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Газета.Ru 06:17
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

МИР 24 07:18
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10+ Star Wars

Смартфон Samsung Galaxy Note10+ Star Wars будет доступен в России в декабре по рекомендованной цене 99 990 руб.
iXBT.com 10:19
Политика

В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.
Газета.Ru 08:43
Игры

Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года

CyberSport.ru 01:27
Экономика

Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»

В сентябре на Восточном экономическом форуме «Газпром» и «Сибур Холдинг» подписали соглашение о взаимодействии, которое подразумевает возможность сотрудничества при реализации газоперерабатывающего завода в Татарстане и Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК) в Ямало-Ненецком автономном округе, а в начале октября — «дорожные карты» по сотрудничеству при реализации этих проектов.
РБК 02:00
Политика

Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем

Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:35
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев

В Москве в возрасте 88 лет скончался один из разработчиков российских систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев.
РБК 11:55
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Футбол

Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов

По информации Sport24, переход 17-летнего футболиста обошелся петербургскому клубу в 20 миллионов рублей.
Бомбардир.ру 11:56
Здоровье

Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Парламентская газета 01:56
Политика

Лавров: Условия для саммита в «нормандском формате» созрели

"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", - отметил глава МИД.
Российская газета 12:06
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM 07:59
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Москва 24 вчера в 05:18
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Вести.Ru 11:37
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости 11:42
Политика

ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей

Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться.
Известия 06:22
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Футбол

Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Вести.Ru 10:05
Политика

Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.
REGNUM 09:40
Технологии

Sony запатентовала дизайн контроллера новой PlayStation 5

Astera 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное