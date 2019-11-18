Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже
Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
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Происшествия
Мосгорсуд отказал дизайнеру, которому сломали ногу полицейские
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
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Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
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Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10+ Star Wars
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ Star Wars будет доступен в России в декабре по рекомендованной цене 99 990 руб.
Политика
В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.
Игры
Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года
Экономика
Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»
В сентябре на Восточном экономическом форуме «Газпром» и «Сибур Холдинг» подписали соглашение о взаимодействии, которое подразумевает возможность сотрудничества при реализации газоперерабатывающего завода в Татарстане и Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК) в Ямало-Ненецком автономном округе, а в начале октября — «дорожные карты» по сотрудничеству при реализации этих проектов.
Политика
Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев
В Москве в возрасте 88 лет скончался один из разработчиков российских систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Футбол
Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов
По информации Sport24, переход 17-летнего футболиста обошелся петербургскому клубу в 20 миллионов рублей.
Здоровье
Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник
Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Политика
Лавров: Условия для саммита в «нормандском формате» созрели
"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", - отметил глава МИД.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента
Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Политика
ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей
Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Политика
Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси
Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.