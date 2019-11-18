Экономика

ТАССТАССРост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

Обыкновенные акции "Яндекса" на Московской бирже выросли на корпоративных новостях на 5,8%, до 2 тыс. 399 рублей за бумагу. При этом в пике роста в 10:03 мск цена акций достигала 2 тыс. 400 рублей за акцию, что почти на 5,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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