Экономика
ТАССРост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%
Обыкновенные акции "Яндекса" на Московской бирже выросли на корпоративных новостях на 5,8%, до 2 тыс. 399 рублей за бумагу. При этом в пике роста в 10:03 мск цена акций достигала 2 тыс. 400 рублей за акцию, что почти на 5,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
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КП: София Ротару вернется на российскую сцену
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Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
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Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
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Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил отсутствие Глазыриной в составе сборной
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил отсутствие Екатерины Глазыриной в составе национальной сборной, несмотря на успешное прохождение в команду по критериям.