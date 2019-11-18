Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже
Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
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Хачанов обыграл Чорича в матче Кубка Дэвиса
Армия и оружие
ВВС Израиля и США отработали на учениях уход от С-400
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Хоккей
Нападающий «Авангарда» Широков забил гол в стиле Кучерова, видео
Получилось в стиле Никиты Кучерова. Болельщики омичей остались довольны. Посмотреть видео гола Широкова можно на официальном сайте КХЛ.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, если Россия и США не выполнят договорённости с Анкарой по северной части САР.
Происшествия
В Гонконге участники митинга покинули политехнический университет
Всего за участие в митингах против закона об экстрадиции полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из них 11 лет.
Футбол
ФК «Ростов» не намерен устраивать распродажу игроков
Пока ни о каких распродажах речи не идет. Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц, передаёт ИА REGNUM.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Космос
Игры с небом: зачем люди хотят вызвать искусственный метеоритный дождь
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Происшествия
Руководителей трех учреждений УФСИН задержали в Дагестане
«В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного ранее начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева в Дагестане задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов», — заявил собеседник агентства.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Переданные Россией катера буксируют в Украину
Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Шоу-бизнес
55-летняя Наталья Ветлицкая кардинально сменила имидж и помолодела
Новый образ 55-летней Ветлицкой на своей странице в соцсети Instagram продемонстрировал ее стилист Вадим Галаганов.
Происшествия
Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах
В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Авто
Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris
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Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе
Армия и оружие
Постпред РФ: идея США о трехсторонних переговорах с Россией и КНР по СНВ не имеет шансов
Инициатива о трехсторонних переговорах России, США и Китая по контролю над вооружениями без подключения еще двух ядерных держав - Франции и Британии - не имеет шансов.