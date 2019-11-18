Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A. На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
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Акции «Яндекса» подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве

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Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

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Lenta.ru04:21
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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Руководителей трех учреждений УФСИН задержали в Дагестане

«В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного ранее начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева в Дагестане задержаны начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО № 1 в Махачкале Дауд Давыдов», — заявил собеседник агентства.
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Переданные Россией катера буксируют в Украину

Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
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Инициатива о трехсторонних переговорах России, США и Китая по контролю над вооружениями без подключения еще двух ядерных держав - Франции и Британии - не имеет шансов.
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