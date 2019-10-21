с чего всё началось

Акции "Яндекса" резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.

Акции «Яндекса» дорожают после падения на 20%

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.

Происшествия Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Армия и оружие Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.

Космос Россия и США работают над возможным продлением срока эксплуатации МКС Российское и американское космические агентства работают над возможностью продления работы Международной комической станции на орбите Земли, сообщил журналистам на пресс-конференции исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Общество Император Японии Нарухито официально вступил на престол В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.

Происшествия Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Происшествия В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Политика Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки» Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.

Хоккей Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо» Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.

Политика Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Армия и оружие Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.

Гаджеты Nokia 9.1 PureView выйдет в апреле 2020 года Компания HMD Global начала свою работу над смартфоном Nokia 9.1 PureView вскоре после выхода модели Nokia 9 PureView.

Кино Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома» Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.