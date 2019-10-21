с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Политика МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Политика Путин поручил Голодец заняться документальным кино На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.

Игры Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем Игровой сервис Steam запустил публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.

Общество Бывший глава банка Англии предрёк «финансовый амагеддон» Мервин Кинг, являющийся бывшим председателем банка Англии, заявил, что мировой экономике грозит новый финансовый кризис, последствия которого станут более разрушительными для финансовой системы, чем при прошлом кризисе, об этом пишет The Guardian.

Общество Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств «Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ДНР).