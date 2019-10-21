Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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Новая газетавчера в 08:11

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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение

Эхо Москвывчера в 22:03

Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Ведомостивчера в 17:52

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Serviceвчера в 14:10

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъвчера в 15:33

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБКвчера в 15:00

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

ТАССвчера в 07:50

Акции «Яндекса» пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Интерфаксвчера в 07:16
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Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Телеканал 360° 04:36
Общество

Роскомнадзор перейдет от блокировок к серьезным штрафам

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах российских властей перейти от блокировок в интернете к серьезным штрафам, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:36
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

RT на русском вчера в 17:34
Общество

Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах

Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Авто

Автомобили каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Футбол

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Матч ТВ вчера в 06:35
Здоровье

В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии

По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер вчера в 15:41
Общество

Император Японии официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов на пост президента среди киногероев

Россияне рассказали, кого из киногероев они видят на посту президента РФ.
MagadanMedia.ru вчера в 03:19
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Авто

Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа

Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
UsedCars.ru 20 октября в 14:15
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Россияне стали покупать десятиметровые квартиры

Минимальный метраж квартир-студий в крупных городах за год снизился с 12 до 10 квадратных метров.
URA.Ru вчера в 21:08
Экономика

Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета вчера в 08:53
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Общество

Новый плацкартный вагон с душем представят в Сочи

ЮГ Times 05:09
Политика

Нетаньяху не смог сформировать правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика

Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:45
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