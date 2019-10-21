Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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Новая газетавчера в 08:11

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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение

Эхо Москвывчера в 22:03

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъвчера в 15:33

Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса

Московский Комсомолец20 октября в 14:10

Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

Интерфаксвчера в 11:28

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

ТАССвчера в 07:50

«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах

Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБКвчера в 15:00
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Происшествия

Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК вчера в 17:58
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол

На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Sportbox.RU вчера в 12:09
Политика

Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.
Телеканал 360° вчера в 17:51
Политика

Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, победила на парламентских выборах в стране.
ТАСС 03:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин присоединился к насмешкам над Ларисой Гузеевой

Супруг актрисы Кристины Асмус стал выкладывать на своей страничке в instagram забавные и курьезные видео с участием ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой.
Bimru.ru вчера в 06:15
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Единоборства

Гвоздик все еще находится в больнице после боя с Бетербиевым

Vprognoze.ru 20 октября в 08:35
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Национальная служба новостей 20 октября в 14:19
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика

Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие

Вертолёты ВКС РФ сели на бывшей американской базе в Сирии

News.ru 02:51
Политика

Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии

Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,63% голосов, свидетельствуют данные высшего избирательного суда (выполняет функции избирательной комиссии).
РБК 02:19
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

В Красноярском крае фонд защиты дольщиков достроит 18 проблемных домов

Какие дома будут достроены, а какие нет, решит федеральный фонд до конца 2019 г. Если от завершения строительства дома откажутся, дольщикам выплатят компенсацию.
ТВК 03:38
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Энергетика

Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в ноябре

Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в следующем месяце.
Московский Комсомолец 19 октября в 00:38
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Политика

Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета вчера в 08:53
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Суд арестовал двух фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

ДЕЛА.ru вчера в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
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