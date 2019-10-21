Экономика
РБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолец20 октября в 14:10
Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства
Интерфаксвчера в 11:28
«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53
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Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Футбол
На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг
На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Политика
Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье
Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.
Политика
Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, победила на парламентских выборах в стране.
Шоу-бизнес
Максим Галкин присоединился к насмешкам над Ларисой Гузеевой
Супруг актрисы Кристины Асмус стал выкладывать на своей страничке в instagram забавные и курьезные видео с участием ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой.
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Единоборства
Гвоздик все еще находится в больнице после боя с Бетербиевым
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
Политика
Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии
Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,63% голосов, свидетельствуют данные высшего избирательного суда (выполняет функции избирательной комиссии).
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Экономика
В Красноярском крае фонд защиты дольщиков достроит 18 проблемных домов
Какие дома будут достроены, а какие нет, решит федеральный фонд до конца 2019 г. Если от завершения строительства дома откажутся, дольщикам выплатят компенсацию.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Энергетика
Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в ноябре
Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в следующем месяце.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
Происшествия