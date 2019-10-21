с чего всё началось

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Происшествия Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.

Политика Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

Шоу-бизнес Максим Галкин присоединился к насмешкам над Ларисой Гузеевой Супруг актрисы Кристины Асмус стал выкладывать на своей страничке в instagram забавные и курьезные видео с участием ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,63% голосов, свидетельствуют данные высшего избирательного суда (выполняет функции избирательной комиссии).

Происшествия В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.