Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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с чего всё началось

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК18 октября в 19:32

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Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъ15:33

Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

Интерфакс11:28

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБК15:00

Акции «Яндекса» взлетели на 9 процентов на новостях о значимых сайтах

Российская газета09:58

В Думе учтут положительный отзыв кабмина на законопроект Горелкина об IT-гигантах

ТАСС14:12

«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 16:53

Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса

Московский Комсомолецвчера в 14:10
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Происшествия

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РИА Новости 14:07
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Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Игры

Следующая игра о Бэтмене из серии Arkham может получить подзаголовок Legacy

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Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
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Китай добивается введения санкций против США на $2,4 миллиарда

Санкции Китая могут обойтись американской стороне в 2,4 миллиарда долларов.
Ореанда-Новости 12:41
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Испанская прокуратура не стала требовать меры пресечения для Фридмана

Антикоррупционный прокурор Хосе Гринда не стал просить о каких-либо ограничительных мерах для совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, давшего показания по делу о банкротстве технологической компании Zed WorldWide.
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Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
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Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Ранее в СМИ всплыла информация, что медперсоналу клиники приходится спасать Анастасию Заворотнюк от атрофии мышц.
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В 2019 году в Курской области трое детей отравились растениями

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Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
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Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
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Наука

Возникновение аутизма связано с недостатком белка в плаценте

Исследование CHICAGO-A на экспериментальных моделях показывает, что аллопрегнанолон (ALLO), один из многих гормонов, вырабатываемых плацентой во время беременности, очень важен для нормального развития головного мозга плода.
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ВИЧ-инфицированного жителя Удмуртии осудили за укус полицейского

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

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Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
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Китай впервые обошел США по числу богатейших людей

По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
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