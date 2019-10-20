Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

с чего всё началось

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

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