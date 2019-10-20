Экономика
РБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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с чего всё началось
Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.РБК18 октября в 19:32
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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолецвчера в 14:10
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Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
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Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
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Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
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Санкции Китая могут обойтись американской стороне в 2,4 миллиарда долларов.
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Испанская прокуратура не стала требовать меры пресечения для Фридмана
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При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
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Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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RuNews24.ru 16:09
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Вечерний курьер 08:58
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В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
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В 2019 году в Курской области трое детей отравились растениями
За прошедший период 2019 года от отравления растениями пострадали 3 детей и подростков и 2 взрослых.
ГТРК Курск 14:02
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
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Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
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ВИЧ-инфицированного жителя Удмуртии осудили за укус полицейского
В Воткинске 34-летний местный житель предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и заведомое поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
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Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
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Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки
В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
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Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
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