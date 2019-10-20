Экономика
РБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 16:53
Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса
Московский Комсомолецвчера в 14:10
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
CyberSport.ru 19 октября в 15:12
Авто
Названы регионы России с самым низким и высоким транспортным налогом
Выяснилось, что в Оренбургской области автомобили мощностью менее 101 л.с. вообще не облагаются налогами, а в Калининградской и Свердловской областях отмечается самая низкая по России ставка — 2 рубля 50 копеек за 1 л.с.
Тарантас Ньюс 18 октября в 13:22
Экономика
Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке
Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru 11:18
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Футбол
Егоров: судья допустил ошибки в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал, что главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» Василий Казарцев принимал неправильные решения по ходу встречи.
News.ru 13:00
Технологии
Создан «живой» чехол для смартфонов
Необычный чехол для смартфонов разработали французские инженеры — он выполнен из искусственной «человеческой кожи», которая реагирует на щипки, удары, поглаживания и щекотку.
Sibnet Новости 10:39
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 12:20
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 10:21
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
Тульский Минздрав проведет проверку Ленинской районной больницы на предмет законности расчетов с персоналом учреждения.
Московский Комсомолец 12:29
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Телепрограмма 19 октября в 06:52
Политика
Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме
Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
ИА Новороссия 12:04
Экономика
Россия стала лидером по объему строительства новых ТЦ в Европе
Примерно 1,5 млн кв. м новых торговых площадей уже находятся на этапе строительства.
Интерфакс 08:36
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Lenta.ru 13:57
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 09:50
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.
ТК Звезда 14:05